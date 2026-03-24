Grondstoffenhandelaar waarschuwt voor mesttekorten West-Afrika

Economie
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 17:06
AMSTELVEEN (ANP/BLOOMBERG) - Cacao- en katoenboeren in West-Afrika zullen kampen met mesttekorten door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten, waarschuwt ETG, een van de belangrijkste handelaren in landbouwgrondstoffen in de regio. Met de sluiting van de Straat van Hormuz worden de leveringen van meststoffen uit het Midden-Oosten verhinderd, waardoor de mestprijs stijgt.
Landen in zowel West-Afrika als Azië en Latijns-Amerika zijn sterk afhankelijk van de import van voedsel, brandstof en mest. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties waarschuwt daarom dat boeren bijzonder kwetsbaar zijn voor mesttekorten en stijgende kosten.
In West-Afrika zijn landen zoals Senegal en Ivoorkust het kwetsbaarst vanwege de timing van het groeiseizoen daar, meent Asish Lakhotia, hoofd landbouwafdeling van ETG. Ivoorkust is 's werelds grootste cacaoproducent. Ghana staat er volgens hem beter voor. De regering heeft daar onlangs aangekondigd dat ze dit jaar gratis meststoffen zal uitdelen.
