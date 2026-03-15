Grote aluminiumsmelterij Bahrein beperkt productie om Iranoorlog

Economie
door anp
zondag, 15 maart 2026 om 12:47
MANAMA (ANP/BLOOMBERG) - Aluminium Bahrain, het bedrijf dat naar eigen zeggen de grootste aluminiumsmelterij ter wereld op één locatie beheert, beperkt de productie vanwege verstoringen door de Iranoorlog. Het bedrijf meldt daarmee grondstoffen te willen besparen. Door de Iranoorlog en het grotendeels stilleggen van de scheepvaart in de Straat van Hormuz kampen aluminiumsmelterijen in het Midden-Oosten met verstoringen in de export van metaal en de import van de grondstof aluminiumoxide.
Het bedrijf, dat voor een groot deel in handen van de staat is, kondigde aan dat het drie productielijnen heeft stilgelegd. Die zijn samen goed voor 19 procent van de totale productiecapaciteit van 1,6 miljoen ton per jaar.
Door de oorlog en de verstoorde leveringen steeg de aluminiumprijs vorige week met bijna 10 procent, de grootste wekelijkse stijging sinds 2023.
