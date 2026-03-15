Palestijnse gezinsleden in auto gedood op Westelijke Jordaanoever

door Redactie
zondag, 15 maart 2026 om 12:51
bijgewerkt om zondag, 15 maart 2026 om 13:55
Israëlische troepen hebben op de Westelijke Jordaanoever vier leden van een Palestijns gezin doodgeschoten in een auto, meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Volgens Israël reageerden de militairen op een veiligheidsdreiging.
Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn een 35-jarige vrouw, haar 37-jarige man en hun twee kinderen (5 en 7 jaar) gedood. De Rode Halve Maan heeft bevestigd dat hulpverleners vier lichamen uit een auto hebben gehaald. Twee andere kinderen (8 en 11 jaar) zijn volgens het Palestijnse persbureau WAFA gewond geraakt.
Het Israëlische leger verklaarde dat troepen in Tammun, in het noorden van de door Israël bezette Westoever, het vuur hadden geopend op een voertuig dat op hen afkwam. Ze zouden dat als een bedreiging hebben opgevat.
Het dodelijke geweld op de Westoever is sinds 7 oktober 2023 sterk toegenomen. Volgens de Palestijnen zijn daarbij meer dan duizend mensen omgekomen. Een deel van hen waren militanten, maar ook veel burgers zijn gedood.
