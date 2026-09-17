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Grote bioscoopketen Vue bekijkt beursgang in Londen

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 12:47
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LONDEN (ANP) - De grote Europese bioscoopketen Vue overweegt een beursgang in Londen. Dat heeft topman Tim Richards gezegd tegen zakenkrant Financial Times. Bij die beursgang zou dan een waardering aan Vue van ongeveer 1,5 miljard pond, omgerekend 1,75 miljard euro, gehangen kunnen worden. Vue heeft in Nederland twintig bioscopen met 133 schermen.
In totaal heeft Vue 225 bioscopen met 2001 schermen in acht Europese landen, waaronder ook in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Volgens Richards kan nog dit jaar worden begonnen met de voorbereidingen voor een beursgang die dan volgend jaar kan plaatsvinden. Binnenkort zal daar een definitief besluit over worden genomen.
Vue is nu nog in handen van geldschieters die vier jaar geleden de controle over de onderneming hadden genomen bij een schuldenherstructurering in de nasleep van de coronacrisis. De bioscoopsector werd toen hard geraakt door de lockdowns. De omzet bedroeg in het afgelopen boekjaar 781 miljoen pond, oftewel 912 miljoen euro.
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