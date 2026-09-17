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Vijf verdachten schietpartij Overasselt langer vast

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 12:49
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ARNHEM (ANP) - Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot negentig dagen langer vastzitten. Een vijfde verdachte blijft nog dertig dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem woensdag besloten.
Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wijchen om het leven. Twee politieagenten raakten gewond. In totaal hield de politie 35 mensen aan. Onder hen een Belg, zestien Fransen, elf Nederlanders, twee Algerijnen, een Libiër, een Oekraïner en een Belg. Twee Fransen zijn 16 en 17 jaar oud. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar.
Eerder deze week besloot de rechtbank al dat veertien andere verdachten negentig dagen langer vast blijven zitten. Donderdag verschijnen nog eens dertien verdachten voor de raadkamer. De rechtbank maakt daar vrijdag de beslissingen over bekend.
De behandeling van de vijf verdachten woensdag was niet openbaar. De rechtbank geeft daarom geen details over de redenen voor de beslissingen.
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