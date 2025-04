"Miljardairs die Trump steunen zijn in shock door wat er nu gebeurt"

Volgens Erik Mouthaan van RTL Nieuws zijn de rijke zakenmannen die president Donald Trump altijd gesteund hebben in shock door de instortende beurskoersen. "Ze voeren druk uit op het Witte huis", aldus de RTL-correspondent.

"Ze kijken of bijvoorbeeld een deel van die tarieven later kan ingaan", legt hij uit. Dit weekend ging het eerste deel van 10 procent voor alle landen in. Op woensdag gaat het tweede deel in. "Maar er zijn al stemmen in de zakenwereld in Amerika die zeggen: stel dat even uit."

Mouthaan vervolgt: "Heel veel van die rijke zakenmannen hebben honderden miljoenen uitgetrokken om Donald Trump verkozen te krijgen. Want hij had hen beloofd: minder regulering, minder toezicht, lagere belastingen. En kennelijk hebben ze gedacht dat het met die heffingen wel mee zou vallen."

Net als de rest van de wereld gingen ze er waarschijnlijk van uit dat de soep niet zo heet zou worden gegeten. Ze hadden het mis: Trump zette door.

Bron: RTL Nieuws