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Grote protesten in Duitsland voor behoud banen en fabrieken

Economie
door anp
maandag, 21 september 2026 om 8:26
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BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Tienduizenden werknemers in heel Duitsland gaan maandag actievoeren voor behoud van industriebanen en fabrieken. Onder meer medewerkers van Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche en grote toeleveranciers nemen deel aan demonstraties, op meer dan 280 locaties door het hele land.
Het gaat al lange tijd niet goed met de Duitse auto-industrie. De invloedrijke vakbond IG Metall dringt er bij bedrijven op aan om fabrieken en banen te beschermen en roept tegelijkertijd de regering van bondskanselier Friedrich Merz op om de energiekosten te verlagen en de binnenlandse productie af te schermen tegen goedkope import.
"We gaan niet lijdzaam toezien hoe een cruciale industrie stap voor stap wordt uitgehold", stelt Thorsten Gröger, de regionale leider van IG Metall in Nedersaksen en Saksen-Anhalt. "De werknemers hebben de misstappen van de afgelopen jaren niet veroorzaakt. Zij mogen daar nu niet de rekening voor betalen."
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