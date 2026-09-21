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Rapport: VS zetten 25.000 mensen uit onder geheime afspraken

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 8:46
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben in het geheim afspraken gemaakt met tientallen landen om migranten op te nemen die geen banden hebben met die landen, staat in een maandag gepubliceerd rapport van het Franse collectief Forbidden Stories.
Sinds het begin van Donald Trumps tweede ambtstermijn in januari 2025 heeft Washington deals gesloten met 35 ontwikkelingslanden om migranten op te nemen die niet wettelijk naar hun eigen thuisland kunnen worden gestuurd. Volgens het onderzoek heeft Trumps kabinet 410 miljoen dollar (357 miljoen euro) vrijgemaakt voor directe betalingen aan de ontvangende landen of aan VN-organisaties die de uitzetting faciliteren.
Tot september zijn zeker 25.447 mensen naar derde landen uitgezet, blijkt uit data verzameld door Forbidden Stories, in samenwerking met een verband van internationale journalisten. Het merendeel, ongeveer 20.000 mensen, werd naar Mexico gestuurd. De rest is opgenomen door landen in Latijns-Amerika, Afrika en de Pacifische regio.
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