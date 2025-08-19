Politie past document over complotdenken aan na kritiek

DEN HAAG (ANP) - De politie gaat een intern document aanpassen na kritiek op sociale media. Het gaat om een "interne handreiking" over complotdenken, waarin het toeslagenschandaal als thema wordt genoemd. Pieter Omtzigt deelde op X inhoud van het document.

De handreiking is bedoeld voor politiemensen die in hun werk te maken krijgen met "radicalisering en extremisme dat uit complottheorieën kan voortkomen", aldus de politie. In het document worden onder meer Covid-19 en het toeslagenschandaal genoemd omdat daarover volgens de politie desinformatie of complotverhalen rondgaan.

Omtzigt twitterde dat het toeslagenschandaal niet thuishoort in dit rijtje. "Het was en is voor veel mensen bittere realiteit", schreef hij. De politie stelt dat het opnemen van het onderwerp niet wil zeggen dat de politie het schandaal zelf afdoet als complot.

Toch erkent de politie dat een en ander "zonder de juiste context" verwarrend kan zijn. Daarom gaat de politie het document aanpassen. Wat er wordt aangepast, weet een woordvoerster nog niet.