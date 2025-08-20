ECONOMIE
Hacker had toegang tot 800.000 accounts van telecombedrijf België

Economie
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 13:41
anp200825118 1
EVERE (ANP/BELGA) - De Belgische telecomaanbieder Orange Belgium heeft eind vorige maand een cyberaanval op een van zijn IT-systemen ontdekt. Een hacker kreeg hierbij toegang tot zo'n 850.000 klantenaccounts, meldt het bedrijf woensdag.
Volgens Orange Belgium kreeg de hacker toegang tot een systeem met onder meer namen, telefoonnummers en simkaartnummers. Wachtwoorden, e-mailadressen of bankgegevens zouden niet zijn gehackt. Het is onduidelijk wat er met de gestolen gegevens is gebeurd, maar het bedrijf roept klanten op extra waakzaam te zijn en geen wachtwoorden te delen.
De telecomaanbieder heeft naar eigen zeggen de toegang tot het systeem geblokkeerd zodra het incident werd ontdekt en de beveiligingsmaatregelen verscherpt. Orange Belgium heeft de aanval gemeld bij de autoriteiten.
Het Franse moederbedrijf Orange werd onlangs ook getroffen door een cyberaanval. Die staat volgens het bedrijf los van de aanval op Orange Belgium.
