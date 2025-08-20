Fiat voor bouwplan Israël 'dat Palestijnse staat de nek omdraait'

TEL AVIV (ANP) - De weg is vrij voor een Israëlisch bouwplan dat volgens vriend en vijand een Palestijnse staat schier onmogelijk maakt. Een Israëlische planningscommissie heeft het plan woensdag "finaal" goedgekeurd, melden Israëlische media.

Het plan, dat bekendstaat als E1, snijdt Oost-Jeruzalem min of meer af van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Oost-Jeruzalem is de beoogde hoofdstad van de Palestijnse staat die daar gevestigd zou moeten worden. Bovendien deelt E1 de Westoever min of meer in tweeën, in een noordelijk en zuidelijk deel. Daarom zag Israël er eerder, na zware druk van de VS en Europa, nog vanaf.

De radicale Israëlische minister Bezalel Smotrich kondigde vorige week aan dat hij E1 alsnog wilde doorzetten. Dat zou "het idee van een Palestijnse staat definitief begraven", zei hij erbij.