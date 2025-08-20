ECONOMIE
Xi brengt zeldzaam bezoek aan Tibet

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 13:43
anp200825119 1
LHASA (ANP/RTR) - De Chinese president Xi Jinping brengt een zeldzaam bezoek aan Tibet, zijn tweede sinds hij president is. Hij arriveerde woensdag in de hoofdstad Lhasa om te vieren dat de Tibetaanse Autonome Regio (TAR) zestig jaar bestaat.
De Chinese Communistische Partij richtte de TAR in 1965 op, zes jaar nadat de Tibetaanse leider, de dalai lama, na een mislukte opstand naar India was gevlucht. Tibet is een van de vijf regio's die China als autonoom heeft aangemerkt om lokale etnische minderheden meer inspraak te geven. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de Tibetaanse bevolking wordt onderdrukt.
Xi bezocht Tibet ook in 2021. Hij riep toen de bevolking op "de partij te volgen". Jiang Zemin was voor hem in 1990 de laatste Chinese leider die het gebied bezocht. Beijing stuurde in 2015 een topfunctionaris om het vijftigjarig bestaan van de TAR te herdenken.
