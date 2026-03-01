Rouwperiode in Irak na dood Iraanse leider Khamenei

BAGDAD (ANP/AFP) - De regering van Irak heeft een rouwperiode van drie dagen afgekondigd na de dood van de hoogste leider van buurland Iran, ayatollah Ali Khamenei. Een regeringswoordvoerder zei in een verklaring dat Khamenei is omgekomen door "een flagrante daad van agressie".

De Iraakse regering zegt met veel verdriet "medeleven te betuigen aan het edele volk van Iran en de hele moslimwereld". De 86-jarige Khamenei leidde Iran sinds 1989 en kwam om het leven tijdens Amerikaanse en Israëlische aanvallen op zijn land.

Iran heeft in het buurland veel invloed en steunt daar ook gewapende groepen. Er zijn berichten dat honderden mensen zondag probeerden de beveiligde zone in Bagdad te bestormen waar zich de Amerikaanse ambassade bevindt.