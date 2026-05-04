Hackers stelen gegevens van miljoenen studenten en docenten

SALT LAKE CITY (ANP) - Het bedrijf achter onderwijssoftware Canvas is slachtoffer van een cyberaanval. Dat meldt het Amerikaanse moederbedrijf Instructure. Er zouden gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers zijn buitgemaakt.

Door de cyberaanval zouden 9000 scholen wereldwijd geraakt zijn, meldt ransomware.live dat berichten van hackers deelt. De aanval is opgeëist door ShinyHunters, de hackersgroep die achter de cyberaanval op Odido van eerder dit jaar zat. Daarbij werden uiteindelijk data van miljoenen mensen gelekt. Ook nu klinkt de boodschap 'betalen of lekken' en krijgt Instructure tot 6 mei om een keuze te maken.

Instructure meldt dat namen, e-mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers zijn gestolen. "Op dit moment hebben we geen bewijs gevonden dat wachtwoorden, geboortedata, overheidsidentificatienummers of financiële informatie betrokken waren."

Ook Nederlandse onderwijsinstellingen maken gebruik van Canvas. Het is nog onduidelijk of zij geraakt zijn door de cyberaanval.