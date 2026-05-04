Duitsland maakt haast met eigen langeafstandsraket nu VS afzeggen

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 16:15
BERLIJN/ATHENE (ANP/RTR/DPA) - Duitsland wil haast maken met de ontwikkeling van eigen langeafstandsraketten nu beloofde Amerikaanse Tomahawks waarschijnlijk niet komen. Rusland bedreigt Europa met soortgelijke raketten en Duitsland en zijn bondgenoten mogen daar geen gat laten vallen, zegt de regering in Berlijn. De aankondiging van de VS heeft bezorgdheid gewekt over zo'n gat in de 'afschrikking'.
De VS beloofden twee jaar geleden langeafstandsraketten in Duitsland te stationeren om de dreiging vanuit Kaliningrad te beantwoorden. Europa zou dan doelen diep in Rusland kunnen raken, waardoor het Kremlin zich wel zou bedenken om tot een aanval over te gaan. Maar die raketten komen er niet, liet het Pentagon vrijdag weten.
De aankondiging is een "nieuwe aansporing om onze eigen middelen sneller te ontwikkelen", zei buitenlandminister Johann Wadephul. Europese landen werken daar al enige tijd aan, maar op een alternatief voor de Amerikaanse raketten is het naar verwachting nog jaren wachten.
