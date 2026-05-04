ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Voorzitter Eurogroep: energiecrisis moment van waarheid Europa

Economie
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 16:18
anp040526178 1
BRUSSEL (ANP) - Maatregelen die worden genomen om de gevolgen van de energiecrisis te verminderen, moeten in lijn zijn met de strategische doelen van Europa op de lange termijn, zei voorzitter van de Eurogroep Kyriakos Pierrakakis maandag. "We moeten niet op zoek gaan naar een oplossing voor de korte termijn", zei hij voor het begin van de vergadering met de ministers van Financiën van de eurolanden. "Hiervoor hebben we meer Europa nodig. Daarom is dit het moment van de waarheid voor Europa."
Hij is het eens met het standpunt van de Europese Commissie, die de lidstaten heeft opgeroepen gerichte en tijdelijke maatregelen te nemen tegen de gestegen energieprijzen door de oorlog in Iran. Dergelijke maatregelen hebben "veel meer zin, omdat ze met name diegenen helpen die het het hardst nodig hebben", zei Pierrakakis.
Net als de Commissie vindt de voorzitter dat er meer coördinatie nodig is. De Eurogroep wil acties coördineren, zodat "kwetsbare burgers en onze economieën het beste kunnen worden beschermd".
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

144383636_m

Dementie begint mogelijk al vóór je geboorte: ‘We moeten veel eerder ingrijpen’

189849544_m

Is een thuisbatterij nu eindelijk rendabel in Nederland?

0b57eff0-449e-11f1-9b4f-919a6264e39f

Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

poetin rusland is niet gek geworden1670427622

Kremlin scherpt beveiliging Poetin aan uit vrees voor aanslag en coup

anp030526111 1

Oekraïne biedt Finland een 'drone-overeenkomst' aan

Loading