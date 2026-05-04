Voorzitter Eurogroep: energiecrisis moment van waarheid Europa

BRUSSEL (ANP) - Maatregelen die worden genomen om de gevolgen van de energiecrisis te verminderen, moeten in lijn zijn met de strategische doelen van Europa op de lange termijn, zei voorzitter van de Eurogroep Kyriakos Pierrakakis maandag. "We moeten niet op zoek gaan naar een oplossing voor de korte termijn", zei hij voor het begin van de vergadering met de ministers van Financiën van de eurolanden. "Hiervoor hebben we meer Europa nodig. Daarom is dit het moment van de waarheid voor Europa."

Hij is het eens met het standpunt van de Europese Commissie, die de lidstaten heeft opgeroepen gerichte en tijdelijke maatregelen te nemen tegen de gestegen energieprijzen door de oorlog in Iran. Dergelijke maatregelen hebben "veel meer zin, omdat ze met name diegenen helpen die het het hardst nodig hebben", zei Pierrakakis.

Net als de Commissie vindt de voorzitter dat er meer coördinatie nodig is. De Eurogroep wil acties coördineren, zodat "kwetsbare burgers en onze economieën het beste kunnen worden beschermd".