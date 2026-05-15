Van Weel keurt geweldsoproep Markuszower 'hard af'

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 12:40
DEN HAAG (ANP) - "Oproepen tot geweld keur ik altijd hard af", reageert justitieminister David van Weel (VVD) op de uitspraken die Kamerlid Gidi Markuszower (Groep Markuszower) voor de camera van Left Laser deed. Hij zei in de video dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden, "misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen".
Van Weel benadrukt dat politici hun woorden zorgvuldig moeten kiezen, "zeker in deze tijd waarin het debat toch al verhit is".
Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte te doen. Het is volgens de bewindsman dan ook aan het Openbaar Ministerie om te onderzoeken of de uitspraken van het Kamerlid strafbaar zijn.
Asielminister Bart van den Brink reageert niet op de geweldsoproep van het Kamerlid, laat zijn woordvoerder weten. Markuszower zei vrijdagochtend bij Sven op 1 dat hij zich "beter, scherper en gepaster" had moeten uitlaten.
