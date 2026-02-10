Handelsminister VS ontkent nauwe banden met Epstein voor Senaat

WASHINGTON (ANP/AFP/DPA) - De Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick ontkent dat hij nauwe banden heeft gehad met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein, zoals is gesuggereerd in openbaar gemaakte documenten. Parlementariërs van beide partijen hebben Lutnick opgeroepen om op te stappen, maar volgens hem is dat niet nodig.

"Ik heb veertien jaar lang geen relatie met hem gehad", zei de minister over de ophef tegen een commissie van de Senaat. "Ik had nauwelijks met die persoon te maken."

Lutnick woonde een tijd naast Epstein in New York, maar zei eerder dat hij al het contact met de zakenman had verbroken in 2005. Epstein overleed veertien jaar later.

Toch staat volgens CNN in de documenten dat de twee elkaar na 2005 nog vaak spraken. Hij zou ook plannen hebben gemaakt voor een vakantie naar Epsteins eiland, maar het is niet zeker of die reis ook heeft plaatsgevonden. De Republikeinse afgevaardigde Thomas Massie heeft gezegd dat Lutnick "gewoon moet opstappen".