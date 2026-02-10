ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Handelsminister VS ontkent nauwe banden met Epstein voor Senaat

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 17:21
anp100226193 1
WASHINGTON (ANP/AFP/DPA) - De Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick ontkent dat hij nauwe banden heeft gehad met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein, zoals is gesuggereerd in openbaar gemaakte documenten. Parlementariërs van beide partijen hebben Lutnick opgeroepen om op te stappen, maar volgens hem is dat niet nodig.
"Ik heb veertien jaar lang geen relatie met hem gehad", zei de minister over de ophef tegen een commissie van de Senaat. "Ik had nauwelijks met die persoon te maken."
Lutnick woonde een tijd naast Epstein in New York, maar zei eerder dat hij al het contact met de zakenman had verbroken in 2005. Epstein overleed veertien jaar later.
Toch staat volgens CNN in de documenten dat de twee elkaar na 2005 nog vaak spraken. Hij zou ook plannen hebben gemaakt voor een vakantie naar Epsteins eiland, maar het is niet zeker of die reis ook heeft plaatsgevonden. De Republikeinse afgevaardigde Thomas Massie heeft gezegd dat Lutnick "gewoon moet opstappen".
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

1d3da909c3fdad2d13c7b6acd0153285,4c70904a

Levenslang voor ouders die hun zoon Elias (3) doodmartelden – "Hij kan niet zomaar sterven, het moet een zware straf zijn."

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

151666874_m

Dure tandpasta is vooral dure marketing – dit is het enige woord dat écht telt op de tube

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-522100822

Neem een kijkje in de miljoenenvilla van Ilse de Lange: pure luxe aan de bosrand

Loading