Oppositiepoliticus Venezuela onder huisarrest geplaatst

CARACAS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Venezolaanse oppositiepoliticus Juan Pablo Guanipa is in zijn woning in Maracaibo onder huisarrest geplaatst, meldt zijn zoon op X. Hij werd zondag opgepakt, uren nadat hij uit de gevangenis was vrijgelaten.

Caracas heeft sinds de Amerikaanse gevangenname van president Nicolás Maduro begin januari honderden gevangenen vrijgelaten. Guanipa eiste vorige week na zijn vrijlating in het bijzijn van media dat ook andere gevangenen vrijkomen.

Na de arrestatie van zondag was niet direct duidelijk door wie hij was meegenomen en waar hij was. Guanipa is volgens het Openbaar Ministerie opnieuw opgepakt na een schending van de voorwaarden van zijn vrijlating. Zoon Ramon stelt dat zijn vader nog steeds onterecht gevangen wordt gehouden, maar dan nu in zijn eigen huis.

Witwassen en aanzetten tot geweld

De bondgenoot van Nobelprijswinnares María Corina Machado werd in mei 2025 voor het eerst vastgezet en later dat jaar opnieuw. Hij werd beschuldigd van onder meer witwassen en het aanzetten tot geweld. Deze aanklachten worden volgens mensenrechtenorganisaties vaak gebruikt om critici van de regering het zwijgen op te leggen.

Guanipa werd in 2017 verkozen tot gouverneur van de staat Zulia, maar mocht zijn functie niet bekleden omdat hij weigerde de eed af te leggen voor een regeringsgezind orgaan. Daarnaast vergezelden Guanipa en andere politici Machado bij bijeenkomsten in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024. Machado werd later uitgesloten van deelname.

De regering ontkent dat er politieke gevangenen zijn en zegt dat personen die vastzitten misdaden hebben begaan. Het is niet duidelijk hoeveel van hen precies zijn vrijgelaten. Volgens onafhankelijke organisaties gaat het om circa vierhonderd personen, minder dan wat de regering claimt.