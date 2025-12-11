ECONOMIE
Handtekening EU onder Mercosur-verdrag lijkt nog niet zeker

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 17:17
anp111225165 1
BRUSSEL (ANP) - Dat de Europese Unie akkoord gaat met het vrijhandelsverdrag met de Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay lijkt nog niet zeker. Hiervoor is een ruime meerderheid van de EU-lidstaten nodig, en het is nog niet zeker dat die er is, laat een hooggeplaatste EU-bron weten.
Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is voornemens op 20 december naar Brazilië af te reizen voor de officiële ondertekening van de handelsdeal. Daarvoor moet een ruime meerderheid van de EU-landen volgende week wel akkoord zijn. Als dat niet gebeurt, is er maar weinig kans dat de deal op een later moment wordt voortgezet, aldus de EU-bron.
Met name Frankrijk is fervent tegenstander van de deal. Dat land is bang dat eigen boeren worden weggeconcurreerd door landbouwproducten uit de Latijns-Amerikaanse landen. Daarop zijn al "waarborgen" in het voorstel verwerkt, waarmee bepaalde EU-producten geen nadeel ondervinden van toenemende import.
