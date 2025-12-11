ECONOMIE
Sanderink voerde wanbeleid bij Centric, stellen rechters vast

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 17:15
anp111225163 1
AMSTERDAM (ANP) - De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft vastgesteld dat Gerard Sanderink wanbeleid voerde bij zijn ict-bedrijf Centric. Hij was ook verantwoordelijk voor wanbeleid bij Strukton-moederbedrijf Oranjewoud, stellen de rechters vast.
Sanderink bezat en bestuurde de bedrijven jarenlang, maar de ondernemingskamer schorste hem in respectievelijk 2022 en 2023 als topman bij Centric en Oranjewoud. In de jaren die daaraan voorafgingen, kwam hij regelmatig in het nieuws omdat hij privéconflicten publiekelijk uitvocht.
Nadat Sanderink een relatie was begonnen met zelfverklaard cyberdeskundige Rian van Rijbroek, beschuldigde hij zijn ex onder meer van fraude, iets wat zij zelf met rechtszaken bestreed. Centric en bouwbedrijf Strukton werden meegesleept in dat conflict.
Nu wanbeleid is vastgesteld, ontslaat de ondernemingskamer Sanderink als bestuurder. In het geval van Centric houden de rechters Sanderinks echtgenote Van Rijbroek medeverantwoordelijk voor het wanbeleid, evenals enkele andere bestuurders.
