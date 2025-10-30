Iets meer stemmen ongeldig dan bij vorige verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Het aantal stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen dat ongeldig is, lijkt gestegen op basis van de ANP Verkiezingsdienst. Het gaat donderdagochtend om 25.956 stemmen.

Dit komt neer op 0,3 procent van het totale aantal stemmen, waar dat in 2023 en 2021 ging om 0,2 procent. In 2017 was het voor het laatst zo hoog. Op dit moment is 97,9 procent van de stemmen geteld.

In Westerwolde en Stein is 1,1 procent van de stemmen ongeldig, gevolgd door Boekel (0,6 procent), Den Helder (0,5 procent) en Rotterdam (0,5 procent).

Klein stimbiljet

In Boekel liep, net als in Alphen aan den Rijn, Borne, Midden-Delfland en Tynaarlo, bij deze verkiezingen wederom een experiment met een klein stembiljet. Dat zorgde tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 voor aanzienlijk meer ongeldige stemmen.

In Alphen aan den Rijn is nu 0,4 procent van de stemmen ongeldig, wat neerkomt op 301 stemmen. Dat was tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2023 (toen werd gestemd met een 'regulier' stembiljet) 0,2 procent. In Borne gaat het ook om 0,4 procent ongeldig ten opzichte van 0,2 procent in 2023. In Midden-Delfland eveneens om 0,4 procent ten opzichte van slechts 0,1 procent bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. In Tynaarlo is 0,3 procent van de stemmen ongeldig, ten opzichte van 0,1 procent in 2023.