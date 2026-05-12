Nederlanders kopen iets minder huishoudelijke apparaten

ZOETERMEER (ANP) - Nederlanders hebben vorig jaar iets minder huishoudelijke apparaten gekocht, maar gaven daar wel meer geld aan uit. Dat meldt branchevereniging APPLiA Nederland in haar jaarcijfers. De koepelorganisatie zegt dat dit vooral komt doordat mensen vaker kiezen voor luxere apparaten, zoals robotstofzuigers en koffiemachines.

Mensen kochten in 2025 zo'n 8,5 miljoen apparaten, een daling van 1,3 procent vergeleken met 2024. Daaraan gaven zij in totaal bijna 3,8 miljard euro uit, een stijging van 1,3 procent. Volgens APPLiA Nederland bleef de markt voor huishoudelijke apparaten vorig jaar stabiel, "ondanks de economische onzekerheid en geopolitieke spanningen".

Consumenten kochten veel meer robotstofzuigers. Deze apparaten werden 62 procent vaker in huis gehaald dan in 2024, toen ze ook al flink aan populariteit wonnen, aldus de branchevereniging. "Met steeds meer tweeverdieners zien we dat de vraag naar producten die huishoudelijke taken overnemen toeneemt, dat de kwaliteit stijgt en dat de populariteit daarbij meegroeit", stelt voorzitter Bart Quispel van APPLiA Nederland.

Koffiezetten

Producenten en leveranciers van elektrische huishoudelijke apparaten verkochten ook meer luxere koffiemachines. Consumenten haalden 8 procent vaker vol- en halfautomatische koffieapparaten in huis. Dat ging volgens de branchevereniging wel ten koste van filterkoffiemachines en die met pads of cups. Die werden respectievelijk 19 procent en 8 procent minder vaak aangeschaft. "Koffiezetten wordt steeds meer een hobby. Daar horen vaak geavanceerde koffiemachines bij", licht Quispel toe. Volgens hem lijkt deze trend zich ook door te zetten naar andere apparaten, bijvoorbeeld ovens.

Verder meldt APPLiA dat mensen vaker inbouwapparatuur aanschaften, zoals vaatwassers, koelkasten en vriezers. Consumenten kochten voor 1,7 miljard euro aan inbouwapparaten, een stijging van 3 procent. Bij vrijstaande apparaten was juist een daling van 2 procent te zien. Quispel zegt dat de verkoopgroei van grote keukenapparatuur te maken heeft met de ontwikkelingen op de huizenmarkt. "Hoewel het tekort aan woningen nog altijd groot is, werden er afgelopen jaar onder meer door de verkoop van huurwoningen door beleggers meer huizen verkocht. Dat gaat vaak gepaard met de aanschaf van een nieuwe keuken, wat we terugzien in de cijfers."