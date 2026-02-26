Haven Rotterdam merkt vooral 'indirecte effecten' importheffingen

ROTTERDAM (ANP) - De overslag in de Rotterdamse haven wordt "beperkt" geraakt door de Amerikaanse importheffingen. Het is vooral de onzekerheid over de tarieven van de Amerikaanse president Donald Trump die de haven voelt. "De indirecte effecten zijn groter dan de directe effecten", stelt topman van Havenbedrijf Rotterdam Boudewijn Siemons.

Via de Rotterdamse haven wordt zo'n 52 miljoen ton verhandeld met de Verenigde Staten, zei de topman bij de presentatie van de jaarcijfers. Dat is een klein deel van de in totaal ruim 428 miljoen die vorig jaar is overgeslagen. Driekwart van de handel met de VS via de haven is import en wordt niet geraakt door de heffingen van Trump. "De export is een kleiner deel, waardoor het effect op de overslagcijfers beperkt is", ziet Siemons.

De onzekerheid die gepaard gaat met de Amerikaanse importheffingen heeft wel effect in de haven. "Bedrijven houden niet van onzekerheid", weet de topman. "Een jaar geleden was er onzekerheid, omdat Trump zei dat er heffingen kwamen. Nu is er onzekerheid, omdat de tarieven van de baan zijn en Trump zegt wat anders te gaan doen." Het Amerikaanse hooggerechtshof verklaarde afgelopen week een groot deel van de importheffingen onwettig.

'Verontrustend investeringsklimaat'

Mede door die onzekerheid ziet de topman een "verontrustend" investeringsklimaat. "Diverse bedrijven hebben de hekken gesloten vorig jaar." Lopende en komende projecten worden voortijdig gestaakt, dat gebeurde ook dit jaar al. Mitsubishi Gas Chemical besloot de bouw van een fabriek, die over een jaar klaar zou zijn geweest, af te breken.

De topman baalt van de vertrekkende industrie. "We zijn daar vorig jaar ook heel vocaal over geweest", zegt hij. Volgens hem werkt het niet zo dat oude industrie moet vertrekken voor nieuwe. "De bestaande industrie moet verduurzamen en dat kan hier in Rotterdam."

Verlagen energieprijs

Siemons stelt dat het vorige kabinet zich "echt heeft ingezet" om het investeringsklimaat te verbeteren. Hij ziet ook dat het nieuwe kabinet daar plannen voor heeft, zoals het verlagen van de energieprijs voor de zware industrie. "Het is wel duidelijk dat het te laat op gang begint te komen. Op dit moment zijn er bedrijven die problemen hebben."

Samen met het ministerie van Klimaat en Groene Groei, het bedrijfsleven en de netbeheerders probeert de haven het investeringsklimaat te herstellen. "Veel uitdagingen zitten in het energieverbruik. Dat moeten we samen aanpakken." Hij ziet een "Beethovenachtige aanpak" voor zich, doelend op de operatie om ASML in Nederland te houden.