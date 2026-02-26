Lid Geuzenbond krijgt twee jaar cel voor verboden wapenbezit

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft de 25-jarige Thomas D. donderdag veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor verboden wapenbezit. D. vervulde volgens het OM een "leidende rol" bij de Geuzenbond, die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is aangemerkt als extreemrechts. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

De politie vond in het huis van D. vuurwapens, andere wapens, grote hoeveelheden munitie en onderdelen daarvan. Ook bouwde hij zelf een gaspistool om tot vuurwapen en maakte hij honderd bijbehorende patronen. Voor een groot deel waren de wapens oud, maar ze werkten wel. D. had daarnaast handleidingen, instructies en gereedschap om zelf wapens en munitie te maken. De veroordeelde zei eerder dat hij al als kind belangstelling had voor wapens.

D. werd eerder ook verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag, maar die verdenking kwam te vervallen. De rechter heeft bij de straf rekening gehouden met de "grote negatieve gevolgen" van de eerdere terrorismeverdenking. Zijn in beslag genomen wapens en munitie krijgt hij niet terug.

De verdachte werd in augustus 2025 aangehouden na een ambtsbericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Daaruit zou blijken dat hij geweld wilde plegen tegen leden van Antifa. De reclassering noemde het radicaliseringsproces van D. "zorgwekkend". Het is volgens de reclassering moeilijk om te bepalen of er sprake is van extremisme of "van een extreme vorm van activisme". De zorgen daarover tegen de achtergrond van het verboden wapenbezit waren voor de rechtbank reden om bijzondere voorwaarden op te leggen, waaronder gesprekken met een psycholoog.