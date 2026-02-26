Oekraïne: gesprekken met VS in Genève begonnen

GENÈVE (ANP) - De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Oekraïne in Genève zijn begonnen, zegt het hoofd van de Oekraïense delegatie. Het overleg is een voorbereiding op een volgende gespreksronde, waarbij ook Rusland aanschuift. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is met de Amerikaanse president Donald Trump afgesproken dat ze in de loop van maart ook weer om tafel gaan met Rusland.

Namens de Verenigde Staten schuiven speciaal gezant Steve Witkoff en Trumps schoonzoon Jared Kushner aan in Zwitserland. De Oekraïense delegatie wordt geleid door het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, Roestem Oemjerov. Het zal volgens hem onder meer gaan over de wederopbouw van het land, vooral ook op economisch vlak. Verder worden voorbereidingen getroffen voor het verdere overleg met Rusland, schrijft hij op X.

Witkoff en Kushner spraken eerder deze donderdag via bemiddelaar Oman over Iran. Dat gesprek werd gepauzeerd.