Haven Rotterdam over klimaatzaak: zelfde doel, andere aanpak

ROTTERDAM (ANP) - Havenbedrijf Rotterdam zegt net als Advocates for the Future (AftF) te streven naar een klimaatneutrale haven. De juridische non-profitorganisatie heeft dinsdag geëist dat de haven zo snel mogelijk de fossiele activiteiten afbouwt. "We verschillen echter van mening over de manier waarop dit doel moet worden bereikt", laat het havenbedrijf weten in een reactie.

Volgens AftF heeft Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijkheid voor de directe en indirecte uitstoot van klanten in de haven. Over die indirecte uitstoot wil het havenbedrijf geen afspraken maken, stelt AftF. "Terwijl juist daar een grote verantwoordelijkheid ligt." De organisatie heeft het havenbedrijf een half jaar gegeven om met een goed plan te komen en stapt anders naar de rechter.

"Advocates for the Future wil dat het Havenbedrijf ingrijpt bij bedrijven in de haven en hen dwingt hun activiteiten af te bouwen. Wij betwijfelen of dit het maatschappelijk belang dient en past bij onze rol en mogelijkheden", stelt het havenbedrijf.