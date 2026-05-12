Stiekem de beste zorg van Europa? Wat de nieuwste OESO-cijfers verraden over Nederland

Nederlanders roken minder, bewegen meer en sterven minder vaak aan oorzaken die voorkomen hadden kunnen worden. Tegelijkertijd geeft Nederland fors meer uit aan zorg dan het OESO-gemiddelde — en zien Nederlanders zelf hun gezondheid behoorlijk zonnig in. Het nieuwste Health at a Glance 2025-rapport van de OESO levert een opvallend gunstig portret van het Nederlandse gezondheidssysteem, met kanttekeningen. Vijf grafieken en één ongemakkelijke vraag.

Nederland scoort 10 uit 10 op gezondheidsindicatoren

Het is niet vaak dat een Nederlands rapport vlekkeloos scoort, maar het OESO Health at a Glance 2025-landenprofiel is uitzonderlijk positief: Nederland presteert beter dan het OESO-gemiddelde op alle tien kernindicatoren voor gezondheidsstatus en risicofactoren. Een greep:

Indicator Nederland OESO-gemiddelde Levensverwachting 81,9 jaar 81,1 jaar Vermijdbare sterfte (per 100.000) 100 145 Behandelbare sterfte (per 100.000) 49 77 Dagelijkse rokers 13,2% 14,8% Zelfgerapporteerde obesitas 15% 19% Onvoldoende lichaamsbeweging 11% 30% Slechte/zeer slechte zelfgerapporteerde gezondheid 6% 8%

Vooral het cijfer over lichaamsbeweging valt op: slechts 11% van de Nederlanders beweegt onvoldoende, tegenover 30% gemiddeld in OESO-landen. Dat is geen toeval — het fietsland Nederland heeft beweging letterlijk in het straatprofiel ingebouwd.

Tevreden patiënten, weinig wachtlijsten op papier

Op het gebied van toegang tot zorg blijft het beeld positief. 100% van de Nederlanders heeft dekking voor een basispakket aan zorg, tegen een OESO-gemiddelde van 98%. 83% is tevreden over de beschikbaarheid van kwaliteitszorg — fors hoger dan de 64% in andere OESO-landen.

Slechts 0,6% van de Nederlanders meldt onvervulde zorgbehoeften, tegen 3,4% in het OESO-gemiddelde. Op het oog een schoolvoorbeeld van een functionerend stelsel. Tegelijk weet iedereen die wel eens drie maanden op een MRI heeft gewacht of een huisarts probeerde te vinden, dat dit gemiddelde de praktijk soms maskeert.

Maar: Nederland geeft 40% méér uit aan zorg dan het OESO-gemiddelde

De keerzijde van die prestaties is de prijs. Nederland geeft per hoofd van de bevolking $8.436 ( USD PPP ) uit aan zorg — fors boven het OESO-gemiddelde van $5.967. Als percentage van het bbp komt dat neer op 10,0%, tegen 9,3% gemiddeld.

Vergelijken we met Europese buren in Eurostat-data , dan ziet het plaatje er zo uit (2022, in koopkrachtstandaarden per inwoner):

🇩🇪 Duitsland: 5.317 PPS

🇦🇹 Oostenrijk: 4.751 PPS

🇳🇱 Nederland: 4.531 PPS

🇫🇷 Frankrijk: ~4.600 PPS

Duitsland en Frankrijk geven met respectievelijk 12,6% en 11,9% van het bbp absoluut en relatief méér uit, maar Nederland zit comfortabel in de Europese top vijf qua zorguitgaven per inwoner.

Waar Nederland opvalt: preventie, generieken en verpleegkundigen

Drie cijfers vertellen waar dat extra geld grotendeels naartoe gaat — en waar Nederland slim bezuinigt.

1. Preventie krijgt meer aandacht. Nederland besteedt 5,2% van de zorguitgaven aan preventie, ruim boven het OESO-gemiddelde van 3,4%. Voor een land met een hoge levensverwachting en lage vermijdbare sterfte is dat geen toeval.

2. Generieke medicijnen domineren. 79% van het Nederlandse geneesmiddelenvolume bestaat uit generieken, tegen 56% gemiddeld in de OESO. Dat houdt de uitgaven aan medicijnen laag — een van de redenen dat Nederland ondanks hoge totaaluitgaven niet uit de hand loopt op farmacie.

3. Veel verpleegkundigen, gemiddeld aantal artsen. Met 11,1 verpleegkundigen per 1.000 inwoners zit Nederland boven het OESO-gemiddelde van 9,2. Het aantal artsen (3,9 per 1.000) is exact gelijk aan het gemiddelde.

Waar Nederland tegen de stroom in zwemt: minder bedden, minder apparatuur

Bij ziekenhuisinfrastructuur kiest Nederland bewust voor minder, niet meer. Er zijn slechts 2,3 ziekenhuisbedden per 1.000 inwoners, vergeleken met een OESO-gemiddelde van 4,2 — bijna de helft minder. Ook diagnostische apparatuur (CT, MRI, PET) is schaarser: 37 scanners per miljoen inwoners tegen 51 gemiddeld.

Dat strookt met decennia Nederlands beleid: zorg buiten het ziekenhuis houden, dagbehandelingen stimuleren en regionale concentratie van specialistische zorg. De winst is efficiëntie. Het risico is dat bij een nieuwe pandemie of plotselinge zorgvraag de marges erg klein zijn — iets wat tijdens COVID-19 pijnlijk zichtbaar werd.

De ongemakkelijke vraag

Als Nederland zo gunstig scoort, waarom voelt het publieke zorgdebat dan zo grimmig? De OESO-cijfers verzwijgen wat het politieke debat domineert: een eigen risico van €385 dat zorgmijding in de hand werkt, een ggz-wachtlijst die door geen enkele OESO-statistiek wordt gevangen, een huisartsentekort op het platteland en een toenemende administratieve last die zorgverleners doet uitstromen.

De Health at a Glance-cijfers vergelijken stelsels op meetbare prestaties op systeemniveau. Wat ze niet meten, is wat een burger ervaart als hij om elf uur 's avonds geen huisartsenpost meer kan bereiken, of wanneer zijn psycholoog over zes maanden pas plaats heeft.

Conclusie

De internationale data tekenen een eenduidig beeld: Nederland heeft een van de best presterende zorgsystemen van de OESO, gemeten aan resultaat, toegang en patiënttevredenheid. Het is ook een van de duurste — maar wel doelmatig duur, met veel verpleegkundigen, hoge generieken-inzet en sterke preventie. De grootste blinde vlek zit in wat statistieken niet vangen: ervaren toegankelijkheid, mentale zorg en de werkdruk in de keten.