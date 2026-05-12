Protest tegen asiel in Apeldoorn houdt aan, handvol aanhoudingen

door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 14:27
APELDOORN (ANP) - Tegenstanders van een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers in Apeldoorn, zetten hun protesten voort. Ook maandagavond gingen enkele betogers volgens de politie over de schreef. Het bleef bij vier aanhoudingen, het laagste aantal van de afgelopen dagen. Ook voor dinsdagavond "houden gemeente en politie rekening met een demonstratie", laten de instanties weten.
Bij een rotonde in de wijk De Maten is tussen 19.00 en 20.00 weer een demonstratie mogelijk. "Gemeente en politie verzoeken betrokkenen zich aan deze locatie en tijd te houden. Ongeregeldheden, het hinderen van verkeer en het afsteken van vuurwerk tijdens demonstraties keuren wij nadrukkelijk af. Dit past niet binnen een vreedzaam protest", klinkt het vooraf.
Van de vier mensen die bij de laatste protestronde werden aangehouden, is er een minderjarig. De anderen zijn tussen de 19 en 22 jaar. Ze werden aangehouden voor vuurwerk, belediging en het negeren van het noodbevel waar de voorwaarden voor de betoging in staan.
