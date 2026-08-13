Heb je een Batavus, Sparta of Babboe? Dit moet je nú doen met je garantie en onderdelen — pas op voor deze 5 valkuilen

De rechtbank in Amsterdam verklaarde de Nederlandse Accell-vennootschappen dinsdag failliet . Daarmee is de toekomst van Batavus, Sparta, Koga en Babboe onzeker, terwijl talloze Nederlanders zo'n fiets in de schuur hebben staan. Je fiets blijft van jou en je rechten verdampen niet allemaal — maar wie de verkeerde deur intrapt, staat straks met lege handen.

Valkuil 1: aankloppen bij de fabrikant

De reflex is begrijpelijk: er zit een merksticker op je fiets, dus je mailt het merk. Dat is de verkeerde route. Je koopovereenkomst heb je met de winkel die de fiets verkocht, en daar ligt de wettelijke garantie. Die verplichting verdwijnt niet doordat de fabrikant omvalt; de winkel mag een gebrek ook zelf oplossen.

Let op de misvatting die daaraan hangt: in Nederland bestaat geen harde grens van twee jaar. Een fiets moet zo lang goed blijven functioneren als je bij normaal gebruik redelijkerwijs mag verwachten — bij een degelijke stadsfiets is dat flink langer dan twee jaar.

Je fiets is en blijft van jou. Je garantieclaim is dat niet automatisch.

Valkuil 2: denken dat een claim bij de curator geld oplevert

Kocht je rechtstreeks bij het concern, dan ben je nu schuldeiser in het faillissement. Melden bij de curatoren is verstandig en kost weinig, maar reken je niet rijk: de Belastingdienst en het UWV gaan voor. Doe het schriftelijk, met factuur, framenummer en betaalbewijs erbij.

Valkuil 3: aannemen dat alle garantie weg is

De aanvullende fabrieksgarantie is inderdaad wankel, want dat is een belofte van een bedrijf dat in de boedel zit. Op de duurste onderdelen van een e-bike ligt dat naar verwachting gunstiger: motoren en accu's komen van andere fabrikanten, die hebben toegezegd hun garantie te blijven verlenen. Merkspecifieke onderdelen vormen het echte risico. Wie een gebrek ziet aankomen, meldt dat nú bij de winkel in plaats van na de vakantie.

Valkuil 4: je Babboe laten liggen

De terugroepactie van april 2024 is nog niet afgerond en de verkoop in Nederland staat nog stil. Het advies blijft: gebruik zo'n bakfiets niet, tenzij hij is geïnspecteerd en gerepareerd. Na de eerste ronde volgt een tweede terugroeping voor de kleinere risico's, en die planning hangt nu aan een faillissement vast.

Bewaar daarom álles wat eigendom bewijst: aankoopbon, verzekeringsbewijs, reparatienota op naam en het framenummer. Een claimstichting bundelt gedupeerde eigenaren en heeft ruim 1.200 volmachten binnen; kosten volgen daar alleen bij succes.

Een volmacht geeft je een stem aan tafel, geen voorrang in de rij.

Valkuil 5: nog betalen voor een fiets die niet geleverd is

Staat je nieuwe fiets besteld en aanbetaald? Betaal het restant niet zomaar. Vraag eerst of er nog geleverd wordt. Kan dat niet, dan mag je de koop ontbinden en elders kopen. Gaat de bestelling wél door, dan moet je hem ook afnemen. Bij een doorstart kunnen lopende koopovereenkomsten meeverhuizen — oude fabrieksgaranties gaan niet automatisch mee.

De curatoren houden het bedrijf voorlopig draaiend en onderzoeken of de leveringen aan dealers hervat kunnen worden. Ondertussen is de fietsenmaker om de hoek je belangrijkste aanspreekpunt. Ga erheen, laat je bonnetjes zien en vraag zwart op wit wat er is afgesproken.

Feiten op een rij

Accell kreeg op 5 augustus 2026 voorlopige surseance van betaling en werd op 11 augustus failliet verklaard. Curatoren Thijs Hekman en Erik Schuurs onderzoeken een doorstart. In Nederland worden ruim driehonderd medewerkers direct geraakt; het concern telt bijna 2.000 mensen in vijftien landen. De afwikkeling van de Babboe-affaire kostte al meer dan 50 miljoen euro.

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