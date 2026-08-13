ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Huishoudens sluiten nog steeds minder vaste energiecontracten af

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 13:03
anp130826110 1
DEN HAAG (ANP) - Huishoudens blijven minder vaste energiecontracten afsluiten en meer dynamische. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn er in juni 67.000 minder vaste contracten afgesloten, een daling van bijna 1 procent vergeleken met de maand daarvoor. Tegelijk steeg het aantal afgesloten dynamische contracten, die snel reageren op de prijzen op de groothandelsmarkt, met ruim 3 procent naar 33.000.
De ontwikkelingen hebben te maken met de tarieven en de prijzen op de groothandelsmarkt. De gasprijs schommelt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten en de onrust rond de Straat van Hormuz. Gas werd goedkoper door het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran en een heropening van de belangrijke zeestraat, maar de prijs liep later weer sterk op. Toen verdere escalatie leek uit te blijven, daalde de gasprijs weer, maar die ligt nog altijd flink hoger dan voor de oorlog.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 11.33.24

Roomboter of margarine: wat kun je beter kiezen?

140088222_m

Vergeten je telefoon op vliegtuigmodus te zetten? Dit gebeurt er echt aan boord

kringen-hoogste-lonen-hero

Nederland staat in de mondiale top 5 van hoogste lonen – en dat is minder goed nieuws dan het lijkt

shutterstock_2758878175

Werk je in de zorg? Check je pensioen vóór 1 september — anders loop je duizenden euro's compensatie mis

shutterstock_2486330959

Dít zijn 10 simpele en alledaagse gewoontes die je bankrekening laten groeien

Loading