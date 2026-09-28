Achteraf betalen niet meer voor minderjarigen, Kamer positief

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer is positief over een wetsvoorstel dat onder meer regelt dat er een leeftijdsgrens van 18 jaar komt voor het gebruik van achteraf betalen. Dat blijkt uit het debat over dat plan.

Sommige partijen zouden zelfs een hogere leeftijdsgrens willen. Dat zijn bijvoorbeeld CDA en ChristenUnie. Die laatste partij pleit voor een grens van 21 jaar, omdat vooral jongvolwassenen bij een incassobureau terechtkomen na het gebruik van diensten van bijvoorbeeld Billink, Klarna of Riverty. "De risico's stoppen natuurlijk niet op iemands 18e verjaardag", zei Inge van Dijk. Het CDA-Kamerlid wil dat de cijfers voor de leeftijdsgroep 18 tot 21 jaar goed in de gaten worden gehouden en indien nodig de grens omhoog gaat.

De wet is een uitwerking van Europese regels over leningen voor consumenten en regelt ook dat bedragen boven de 250 euro geregistreerd worden. Dat BKR-register met schulden moet ook geraadpleegd worden bij aankopen vanaf 100 euro. De regels moeten in november van kracht worden.