Ruim kwart werknemers in Duitsland heeft migratieachtergrond

WIESBADEN (ANP/DPA) - Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren geldt dat een meerderheid van de werknemers een migratieachtergrond heeft.

Over alle sectoren heeft 27 procent van de werknemers in Duitsland een migratieachtergrond. Maar in onder meer voedselproductie en steigerbouw is het meer dan de helft.

In sectoren met een personeelstekort is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond vaak hoger dan het landelijk gemiddelde. Van de beroepschauffeurs heeft bijvoorbeeld 41 procent een migratieachtergrond en ook in de hotelbranche en verpleeg- en ouderenzorg ligt het boven het gemiddelde.

Volgens de definitie van het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf of een van zijn of haar ouders na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd.