Heerts en Asscher noemen grotere bevoegdheid bij FNV essentieel

door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 14:04
AMSTERDAM (ANP) - Een grotere bevoegdheid voor tijdelijk toezichthouders Ton Heerts en Lodewijk Asscher is essentieel om de impasse binnen vakbond FNV te doorbreken. Dat hebben de twee vrijdag betoogd bij de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam.
De twee prominenten waren aangesteld door de ondernemingskamer om FNV uit een bestuurscrisis te halen. Daarbij stuitten ze echter op weerstand van het Ledenparlement, dat in hun plannen opgeheven moet worden. Ze willen nu dat de ondernemingskamer ingrijpt en hun meer bevoegdheid geeft.
Volgens Heerts, in het verleden zelf voorzitter van FNV, is binnen de bond soms sprake van "machtsspelletjes". "Het ledenparlement gedraagt zich steeds meer als Tweede Kamer", maar daardoor is FNV volgens hem onbestuurbaar geworden.
Oud-minister van Sociale Zaken Asscher benadrukte "geschrokken" te zijn van wat hij heeft aangetroffen bij de bond. Hij zag "diepe conflicten" en "boven ieders hoofd een permanent zwaard van Damocles dat je uit je functie ontheven kan worden".
