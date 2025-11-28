ECONOMIE
Simone Smit nieuwe baas van inlichtingendienst AIVD

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 14:05
DEN HAAG (ANP) - Simone Smit wordt de nieuwe directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Zij volgt Erik Akerboom op, die de functie ruim vijf jaar bekleedde.
Smit was al sinds 2021 plaatsvervangend directeur-generaal. Zij begint per 1 maart volgend jaar aan haar nieuwe functie.
Voordat Smit naar de AIVD ging, was zij onder meer werkzaam als directeur Contraterrorisme bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Eerder werkte zij negentien jaar lang bij de politie in verschillende leidinggevende functies.
