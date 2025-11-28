Wingtech beschuldigt Nexperia van bouwen andere toeleveringsketen

BEIJING (ANP/RTR) - De Chinese eigenaar van Nexperia heeft de Nederlandse tak van de chipmaker vrijdag beschuldigd van samenzwering om een niet-Chinese toeleveringsketen op te zetten. Ook beweerde eigenaar Wingtech dat Nexperia Nederland het moederbedrijf permanent van zijn controle wil ontdoen.

Daarmee reageerde Wingtech op de open brief die Nexperia uit Nijmegen donderdag online plaatste. In de brief staat dat Nexperia in Nederland op verschillende manieren had geprobeerd contact te leggen met de Chinese tak, maar dat "betekenisvolle" reacties uitbleven. Ook riep de chipmaker de Chinese divisie op de toeleveringsketen te herstellen.

Nexperia in China eist nu dat de Nederlandse tak afziet van "ongepaste" intenties om de capaciteit in China te vervangen. Nexperia Nederland zou volgens de Chinese tak plannen hebben voor het uitbreiden van de capaciteit in Maleisië en andere landen.