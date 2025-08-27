Heffingen VS van 50 procent op Indiase producten van kracht

WASHINGTON (ANP/RTR) - De hogere importheffingen voor veel goederen uit India die de Verenigde Staten binnenkomen zijn van kracht. Producten als edelstenen, schoenen, chemicaliën en meubels worden nu belast met 50 procent, een verdubbeling van het eerdere tarief dat de Amerikaanse president Donald Trump instelde voor India.

Exportorganisaties zeggen tegen persbureau Reuters dat naar schatting 55 procent van de Indiase export naar de VS wordt geraakt door de heffingen. India dreigt minder aantrekkelijk te worden voor multinationals om fabrieken te openen.

Trump verhoogde de heffingen als straf voor de Indiase inkoop van olie uit Rusland, terwijl westerse landen die import aan banden legden om de Russische inval in Oekraïne. Washington hanteert voor India nu een van de hoogste tarieven. Dat botst met de jarenlange Amerikaanse pogingen om toenadering te zoeken tot India. Beide landen zien grootmacht China in Azië als een rivaal, maar Beijing en New Delhi lijken de banden weer aan te halen.