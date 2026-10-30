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Heijmans bouwt minder woningen en meer infrastructuur

Economie
door anp
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ROSMALEN (ANP) - Bouwconcern Heijmans blijft last houden van de crisis op de Nederlandse woningmarkt, maar heeft juist meer werk aan het opknappen van de infrastructuur. Door de al langer bestaande problemen van netcongestie, complexe vergunningstrajecten, terughoudendheid van beleggers en nu ook de stijgende hypotheekrente verkocht Heijmans dit jaar tot nu toe 2085 woningen. In de eerste tien maanden van vorig jaar waren dat er 2313. "Voor 2027 houden we er rekening mee dat het aantal verkochte woningen onder druk blijft staan", zegt het bedrijf uit Rosmalen.
Voor onder meer infrastructuur en energievoorzieningen ziet Heijmans juist een "positieve marktdynamiek". Het minderheidskabinet kwam eerder deze maand met een investeringspakket van 18 miljard euro extra voor het onderhoud en de vernieuwing van wegen, bruggen, spoor en waterwerken. "Dit vergroot de voorspelbaarheid en bevestigt dat er voor marktpartijen voldoende ruimte ligt binnen deze omvangrijke, langjarige opgave."
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