Heijmans krijgt grote opdracht van TenneT voor elektriciteitsnet

Economie
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 8:52
anp031225089 1
EDE (ANP) - Heijmans heeft opdracht gekregen van netbeheerder TenneT om de komende vijf jaar belangrijke onderdelen te produceren voor hoogspanningsstations in een nieuwe fabriek in Ede. Het contract voor de levering van de zogeheten hoogspanningsvelden heeft een waarde van bijna 80 miljoen euro, maakten het bouw- en infrabedrijf en TenneT woensdag bekend.
De onderdelen zijn nodig om de uitbreiding van het elektriciteitsnet te kunnen versnellen. Dit is volgens de bedrijven hard nodig, omdat de vraag naar elektriciteit van huishoudens en bedrijven snel toeneemt en het stroomnet vrijwel overal in Nederland vol zit. "Om in alle vraag naar stroom te kunnen voorzien moeten wij de komende jaren de capaciteit van het hoogspanningsnet minimaal verdubbelen", aldus TenneT.
De productie van de hoogspanningsvelden in de fabriek is volgens het bedrijf 30 procent sneller dan de traditionele bouwmethode op de bouwlocatie. Begin 2026 moeten de eerste modules uit de fabriek rollen.
