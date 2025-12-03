ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse overheidsorganisaties gebruiken vaker AI, meldt TNO

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 8:58
anp031225094 1
DEN HAAG (ANP) - Nederlandse overheidsorganisaties maken steeds meer gebruik van AI, zo blijkt uit onderzoek door onderzoeksinstituut TNO. Waar bij ministeries, gemeenten, provincies en agentschappen vorig jaar nog slechts 8 AI-toepassingen werden geteld, zijn dat er dit jaar 81.
TNO zegt dat 37 van de 81 toepassingen van AI al dagelijkse praktijk zijn binnen overheidsorganisaties. Zo zetten gemeenten de meeste AI-toepassingen in (34), met name op het gebied van chatbots. Ook agentschappen gebruiken de techniek, zoals het Nationaal Archief dat gebruikmaakt van een zogenoemde Archiefassistent.
Volgens het onderzoeksinstituut onderstreept deze groei de snelle digitalisering van de overheid, maar brengt die "ook uitdagingen mee". Dit omdat de meeste toepassingen draaien op modellen uit de VS, "wat vragen oproept over controle, veiligheid en digitale onafhankelijkheid". Wel bekijken overheidsorganisaties, aldus TNO, hoe ze minder afhankelijk kunnen worden van deze Amerikaanse leveranciers.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543101547

Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering

Mans-hands-holding-a-roll-of-toilet-paper

Wat je poepritme verklapt over je gezondheid

ANP-472971748

Annemarie Jorritsma (VVD): "Kiezer had op 29 oktober geen gelijk"

ANP-542244528

Donderdag staat de uitslag van Marco Borsato's rechtszaak gepland: dit zijn de drie mogelijke uitkomsten

ANP-543605370

Het politieke akkoord van Jetten en Bontenbal. De hoofdpunten en de hele tekst

ANP-325316431

Bizarre bedragen: zóveel kunnen je oude postzegels nu waard zijn

Loading