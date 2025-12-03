Nederlandse overheidsorganisaties gebruiken vaker AI, meldt TNO

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse overheidsorganisaties maken steeds meer gebruik van AI, zo blijkt uit onderzoek door onderzoeksinstituut TNO. Waar bij ministeries, gemeenten, provincies en agentschappen vorig jaar nog slechts 8 AI-toepassingen werden geteld, zijn dat er dit jaar 81.

TNO zegt dat 37 van de 81 toepassingen van AI al dagelijkse praktijk zijn binnen overheidsorganisaties. Zo zetten gemeenten de meeste AI-toepassingen in (34), met name op het gebied van chatbots. Ook agentschappen gebruiken de techniek, zoals het Nationaal Archief dat gebruikmaakt van een zogenoemde Archiefassistent.

Volgens het onderzoeksinstituut onderstreept deze groei de snelle digitalisering van de overheid, maar brengt die "ook uitdagingen mee". Dit omdat de meeste toepassingen draaien op modellen uit de VS, "wat vragen oproept over controle, veiligheid en digitale onafhankelijkheid". Wel bekijken overheidsorganisaties, aldus TNO, hoe ze minder afhankelijk kunnen worden van deze Amerikaanse leveranciers.