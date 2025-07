Heineken: mensen drinken meer alcoholvrij bier op festivals

LEIDEN (ANP) - Nederlanders kiezen op een festival steeds vaker voor alcoholvrij bier. De consumptie van 0.0-bieren op festivals is dit jaar met 35 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, meldt Heineken op basis van eigen cijfers over de verkopen. De brouwer verkoopt zijn biermerken, waaronder Heineken, Heineken 0.0, Brand en Desperados, naar eigen zeggen op 70 procent van alle festivals en evenementen in Nederland.

De toenemende populariteit van alcoholvrij bier gaat volgens een woordvoerder van de bierbrouwer niet ten koste van de verkopen van alcoholhoudend bier op festivals, maar komt er bovenop. De verkopen van bier met alcohol zijn volgens Heineken gelijk gebleven.

In concertzalen en bij poppodia wordt volgens Heineken nog vaker 0.0-bier gedronken dan op festivals. Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dronk bijna de helft van de volwassen Nederlanders vorig jaar geen of weinig alcohol.