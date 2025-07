Debutant De Jong na vijfsetter naar tweede ronde Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Jesper de Jong heeft een uitstekend debuut gemaakt op Wimbledon. De 25-jarige Nederlander versloeg in de eerste ronde de Amerikaan Christopher Eubanks op baan 7 met 6-3 6-7 (5) 6-7 (7) 6-3 7-6 (3). De Jong verloor geen enkele keer zijn service in de hele wedstrijd. Hij speelt in de tweede ronde tegen Miomir Kecmanovic uit Servië.

De Jong is aan een redelijk goed seizoen bezig. Hij bereikte in mei van dit jaar met de 87e positie zijn hoogste ranking ooit. De laatste weken zakte De Jong iets terug en begon als nummer 106 aan het derde grandslamtoernooi van het jaar.

Op Roland Garros haalde De Jong de tweede ronde. Hij speelt dit jaar voor het eerst in het hoofdtoernooi van The All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Niet ontmoedigen

De Haarlemmer leek zich meteen thuis te voelen op het gras in Londen. De Jong won zijn eerste servicegame op love en brak daarna meteen Eubanks. Hij bleef goed serveren en haalde de set probleemloos binnen.

In de tweede set liet Eubanks zien waarom hij twee jaar geleden nog de kwartfinale op Wimbledon haalde. De lange Amerikaan verspeelde nog vier breakpoints, maar sloeg alsnog toe in de tiebreak: 1-1. In de tiebreak van de derde set kreeg De Jong één kans om weer op voorsprong te komen, maar een paar mindere servicebeurten werden hem fataal.

De Jong liet zich niet ontmoedigen en kwam knap terug dankzij twee breaks in de vierde set: 2-2. In de vijfde set ging het weer gelijk op tot 6-6, waarna de Nederlander oppermachtig was in de supertiebreak.