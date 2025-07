Van de Zandschulp blij met 'solide wedstrijd' na zege Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Botic van de Zandschulp sprak over een "solide wedstrijd" na zijn overwinning in drie sets op de Italiaan Matteo Arnaldi in de eerste ronde van Wimbledon. De twee speelden dinsdag het restant van de partij, die een dag eerder na twee sets was gestaakt wegens invallende duisternis.

"Ik denk dat het moeilijk spelen was gisteren, voor ons allebei", zei Van de Zandschulp kort na zijn zege. "De zon hing laag en aan een kant was het lastig retourneren. Maar ik heb beide dagen goed geserveerd en ben mijn eigen games best wel goed doorgekomen.

Het was de eerste overwinning van Van de Zandschulp, die recent kampte met blessureleed, sinds medio april. Het goede gevoel was er daarom in aanloop naar Wimbledon dan ook nog niet, zo gaf hij toe. "Nee, totaal niet. Maar ik moet zeggen dat ik wel goed stond te trainen. Je hoopt dan dat je dat ook mee kunt nemen de wedstrijd in, maar dat is niet altijd een garantie", aldus de nummer 92 van de wereldranglijst.