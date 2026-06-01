Blijf jij altijd kalm? Waarom dat helemaal niet zo goed is (en vervelend voor je omgeving bovendien)

Rustig blijven onder druk klinkt als een superkracht. Maar wat als juist die onverstoorbaarheid je relaties, beslissingen en zelfinzicht in de weg zit? Psychologen waarschuwen: emoties zijn niet het probleem, ze zijn een essentieel kompas.

Wie zou er niet minder last willen hebben van stress, angst of somberheid? Mensen die emotioneel minder gevoelig zijn, lijken vaak beter bestand tegen tegenslagen. Ze blijven kalm tijdens conflicten, raken minder snel van slag en kunnen moeilijke situaties makkelijker relativeren.

Toch blijkt die emotionele rust niet alleen voordelen te hebben. Volgens psychologen heeft elke persoonlijkheidstrek twee kanten. En wie te weinig voelt, kan belangrijke signalen missen.

Emoties zijn waarschuwingslampjes

Veel mensen zien negatieve emoties als iets dat moet worden vermeden. Angst, verdriet, boosheid of schuldgevoel worden vaak ervaren als hinderlijke obstakels. Maar evolutionair gezien hebben deze gevoelens juist een belangrijke functie.

Angst waarschuwt voor gevaar en helpt ons risico’s beter in te schatten. Een beetje spanning voor een presentatie zorgt ervoor dat we ons voorbereiden. Verdriet helpt bij het verwerken van verlies en stimuleert reflectie na een tegenslag. Boosheid geeft aan dat grenzen worden overschreden, terwijl schuldgevoel ons motiveert om fouten te herstellen en relaties te repareren.

Wanneer die emoties nauwelijks aanwezig zijn, verdwijnen ook de boodschappen die erbij horen. Dat kan ertoe leiden dat mensen risico’s onderschatten, minder leren van fouten of signalen van anderen verkeerd interpreteren.

Een treffend voorbeeld is Ethan, een man die zichzelf omschreef als onverstoorbaar. Stressvolle situaties deden hem weinig. Toen zijn partner na wekenlange spanningen met een collega haar verhaal deed, reageerde hij praktisch: “Negeer het gewoon en focus op je werk.”

Goedbedoeld, maar zijn vriendin voelde zich niet gehoord. Ze zocht geen oplossing, maar begrip. Omdat Ethan zelf nauwelijks emotionele last ervoer in vergelijkbare situaties, kon hij moeilijk invoelen waarom zij er zo onder leed.

De kunst van het juiste evenwicht

De les is niet dat we ons moeten laten meeslepen door emoties. Maar ook niet dat we ze moeten onderdrukken. Gezond emotioneel functioneren draait om balans: genoeg gevoeligheid om signalen op te vangen, zonder dat gevoelens de regie overnemen.

Veel mensen besteden jaren aan het wegduwen van ongemakkelijke emoties. Terwijl juist die gevoelens waardevolle informatie bevatten over onze behoeften, grenzen en relaties.

De uitdaging is daarom niet om minder te voelen, maar om beter te luisteren naar wat emoties proberen te vertellen. Soms is een beetje meer gevoeligheid geen zwakte, maar precies wat nodig is om betere keuzes te maken, sterkere relaties op te bouwen en bewuster in het leven te staan.