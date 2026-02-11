Heineken schrapt komende twee jaar 5000 tot 6000 banen

AMSTERDAM (ANP) - Bierbrouwer Heineken schrapt de komende twee jaar 5000 tot 6000 banen om de kosten verder te verlagen. Dat meldt het bedrijf bij de publicatie van zijn kwartaal- en jaarcijfers. Het banenverlies komt bovenop eerdere reorganisaties in de afgelopen jaren waarbij al miljarden werden bezuinigd.

In oktober maakte Heineken bekend al de komende jaren nog eens 2 miljard euro aan kosten te willen besparen. Door de reorganisatie vervallen ook honderden arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor in Amsterdam.