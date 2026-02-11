ECONOMIE
Ondanks Trump: Nederlandse export ruim 7 procent gegroeid

Economie
door Redactie
woensdag, 11 februari 2026 om 7:23
bijgewerkt om woensdag, 11 februari 2026 om 7:31
 De Nederlandse goederenexport is in december met 7,1 procent toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het bureau voerden bedrijven vooral meer machines en aardolieproducten uit naar het buitenland. In november steeg de export met 5 procent op jaarbasis.
Het importvolume van goederen groeide in december met 5,8 procent, aldus het CBS. Dat kwam vooral omdat meer delfstoffen, elektrotechnische machines en voedings- en genotmiddelen werden geïmporteerd.
Het statistiekbureau zegt verder dat in februari de omstandigheden voor de export minder ongunstig waren dan in december. Dat komt vooral doordat het oordeel van de Nederlandse en Europese ondernemers over de buitenlandse orders minder negatief was. Ook het producentenvertrouwen van de eurozone en Duitsland was minder negatief, aldus het CBS.
