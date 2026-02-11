FT: Zelensky plant verkiezingen in voorjaar omdat dat moet van Trump

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is van plan om op 24 februari voorbereidingen op presidentsverkiezingen en een referendum aan te kondigen. Een mogelijke datum daarvoor zou in mei kunnen zijn. Dat schrijft de Financial Times op basis van Oekraïense en Europese functionarissen die bij de planning betrokken zijn.

Reuters meldde vorige week al dat Amerikaanse en Oekraïense onderhandelaars de mogelijkheid hadden besproken een vredesakkoord in een referendum aan Oekraïense kiezers voor te leggen. Zo'n referendum zou dan kunnen samenvallen met nationale verkiezingen, bijvoorbeeld ergens in mei.

Oekraïne zou onder Amerikaanse druk al zijn begonnen met de planning van presidentsverkiezingen in combinatie met een referendum over een toekomstig vredesakkoord met Rusland, aldus de Financial Times.