Kinepolis heeft last van minder succesvol filmaanbod

Economie
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 8:07
anp231025067 1
GENT (ANP) - De Belgische bioscoopketen Kinepolis heeft in juli, augustus en september ruim een tiende minder bezoekers ontvangen dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de keten kon "het filmaanbod voor deze zomer dat van 2024 niet evenaren". Kinepolis is met negentien vestigingen ook een grote speler in Nederland.
Het totale aantal bezoekers nam in het derde kwartaal met 11 procent af vergeleken met vorig jaar. In Nederland daalde het aantal bezoekers met 15 procent naar 620.000. Ook de totale opbrengsten daalden.
"Vorig jaar hadden we met Inside Out 2, Deadpool & Wolverine en Despicable Me 4 drie kaskrakers die in het derde kwartaal meer dan een miljoen bezoekers haalden, deze zomer slaagde enkel Jurassic World: Rebirth daarin", verklaart topman Eddy Duquenne de gedaalde cijfers.
De laatste maanden van dit jaar zien er volgens Kinepolis wel "veelbelovend" uit. Zo staan onder meer kaskrakers als Zootropolis 2, Wicked: For Good en Avatar: Fire and Ash op het programma.
