Heineken verkoopt Bralima en vertrekt uit Congo

AMSTERDAM (ANP) - Heineken vertrekt na veertig jaar uit Congo. Het bedrijf verkoopt zijn belang in Bralima, een grote bierbrouwer in het Afrikaanse land. Sinds 1986 was die bierbrouwer voor het grootste deel in handen van Heineken.

Volgens Heineken valt de verkoop aan het in Mauritius gevestigde ELNA Holdings binnen een strategie waarbij het Nederlandse bierconcern in bepaalde landen zelf minder brouwerijen aanhoudt. Via licentieovereenkomsten blijven merken van Heineken wel te koop in Congo.

De afstoting van Bralima volgt op problemen in Oost-Congo. Daar vonden vorig jaar hevige gevechten plaats tussen rebellengroep M23 en het Congolese leger, waarbij volgens de VN mensenrechtenschendingen plaatsvonden. Heineken verloor in juni de controle over vestigingen in Bukavu en Goma aan gewapende groepen. In november verkocht Heineken zijn brouwerij in Bukavu voor 1 euro.

Heineken verkoopt nu ook de overige Bralima-brouwerijen in Kinshasa, Kisangani en Lubumbashi. Financiële details van die deal werden niet bekendgemaakt.