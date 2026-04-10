Rutte prijst Trump: ‘Goed nieuws voor NAVO én veiligheid Nederland’

Politiek
door Gerard Driehuis
vrijdag, 10 april 2026 om 9:16
Mark Rutte blijft ondanks diens nutteloze oorlog in het Midden-Oosten en alle beledigingen aan Europa pal achter Donald Trump staan, ondanks de felle internationale kritiek op diens dreigende taal richting Iran. In een gesprek met het Financieele Dagblad noemt de oud‑premier de Amerikaanse president zelfs “goed nieuws voor de NAVO en voor de veiligheid van Nederland”. Volgens Rutte begrijpt hij Trumps frustratie over Europese bondgenoten die volgens Washington te weinig doen, zowel in de oorlog met Iran als in de opbouw van hun eigen krijgsmacht.
De aanleiding is Trumps recente uitbarsting op Truth Social, waar hij waarschuwde dat “een hele beschaving vanavond ten onder zal gaan” als Iran de geblokkeerde Straat van Hormuz niet heropent. Amnesty International spreekt van een “duizelingwekkend niveau van wreedheid” en stelt dat de uitspraken kunnen neerkomen op een dreigement met genocide, in strijd met het internationaal humanitair recht. Waar leiders van onder meer Canada, Spanje en Australië de woorden van Trump afkeurden, kiest Rutte ervoor niet in te gaan op “alles wat wereldleiders zeggen”.
In plaats daarvan benadrukt Rutte de strategische afhankelijkheid van Europa van de Amerikaanse veiligheidsgarantie. Nederland en Europa kunnen zichzelf niet zelfstandig verdedigen tegen Rusland, zegt hij, en zijn daarom aangewezen op de militaire macht van de VS. Daarbij prijst hij Trump omdat onder diens druk vrijwel alle NAVO‑landen nu de norm van 2% van het bbp aan defensie halen, en zich bovendien hebben gecommitteerd aan een nieuwe norm van 5% richting 2035. Ook Nederland steunt die hogere norm en verhoogt de defensie-uitgaven stap voor stap.

